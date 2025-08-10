Santos vence o Cruzeiro e cala o Mineirão lotado

A torcida do Cruzeiro marcou presença neste domingo, 10/8, pela 19ª rodada do Brasileirão. Afinal, a maioria dos 59.345 torcedores quase lotou o estádio para o duelo diante do Santos, com Neymar & Cia. Favorito, com campanha muito superior à dos santistas e querendo colar novamente no líder Flamengo, o Cruzeiro massacrou no primeiro tempo. Assim, saiu na frente com um gol de Fabrício Bruno. Não ampliou por causa do goleiro Brazão (ex-Cruzeiro), mais uma vez um paredão. Na etapa final, o Santos, mesmo com Neymar apagado, arrancou o empate com gol de Guilherme em assistência de Caballero. Sustentou o empate e, no fim, virou com gol de Caballero aos 44, em assistência de Guilherme, o melhor em campo. Santos 2 a 1.
Flamengo campeão simbólico do 1º turno
Esta derrota mantém o Cruzeiro com 37 pontos, em segundo lugar (terceiro em pontos perdidos, pois o Palmeiras tem 36 pontos e um jogo a menos), deixando o Flamengo, que tem 40 pontos (e um jogo a menos), na liderança e consolidado como o campeão simbólico do primeiro turno.
Santos, algoz dos líderes
O Santos tem 21 pontos e terminará a rodada em 14º ou 15º lugar. E com um status: apesar da posição ruim, venceu os dois primeiros colocados Flamengo e Cruzeiro.
Massacre cruzeirense no primeiro tempo
Os primeiros 25 minutos foram de total massacre do Cruzeiro. O Santos mal saiu do meio de campo, Neymar não conseguiu ganhar uma bola e o Cruzeiro foi acumulando chances. Não chegou ao gol por causa de Brazão, que fez defesa de cinema em cabeçada de Kaiki e, depois, fechou o ângulo em chute de Kaio Jorge, que ao tentar encobrir, mandou fraco e Mayke salvou. A Raposa estava o tempo todo perto da área, com os defensores salvando como dava — como Souza, com dois cortes salvadores. Não por acaso: sete finalizações a zero e cinco escanteios a zero nesses 25 minutos.
Tamanha pressão fez a Raposa diminuir a intensidade, mas sem deixar de manter o domínio. E chegou ao gol aos 42 minutos: um cruzamento de William encontrou Fabrício Bruno livre, quase na pequena área, para fazer 1 a 0.
O curioso é que o Santos, mesmo sem nada fazer no primeiro tempo, teve tudo para empatar aos 45. Villalba fez uma virada de bola na defesa horrível. Na área, Guilherme cruzou para Neymar, totalmente livre na marca do pênalti. E o craque, na cara de Cássio, isolou. Inacreditável.
Santos no ataque, vira o jogo
Com três alterações e a entrada de Tiquinho Soares e Caballero, dois atacantes nas vagas de dois apoiadores, o Santos deu a entender que seria ofensivo. Caballero deu maior força ao ataque, se colocando bem. Levou amarelo por fazer falta, mas também amarelou o lateral Kaiki Bruno e, aos 16, cruzou na cabeça de Guilherme, que empatou o jogo.
Aos 19 minutos, um lance polêmico. Matheus Pereira ganhou uma dividida com Zé Rafael, e Christian tocou para Kaio Jorge marcar o que seria o segundo gol cruzeirense. O árbitro Wilton Pereira deu o gol, mas foi ao VAR e anulou o tento por falta em Zé Rafael no início da jogada. O Santos se safava.
O Cruzeiro seguiu no ataque. Gabigol entrou para formar dupla com Kaio Jorge. Mas o Santos, em contra-ataques, estava bem. Neymar, em dia ruim, perdeu uma grande chance. Mas, aos 27, Guilherme viu Caballero bem colocado, e o atacante não perdoou: Santos 2 a 1. O improvável aconteceu.
CRUZEIRO 1×2 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Data: 10/08/2025
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 59.345
Renda: R$ 4.144.274,60
Gols: Fabrício Bruno, 43’/1ºT (1-0); Guilherme, 16’/2ºT (1-1); Caballero, 42’/2ºT (1-2)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Gabigol, 35’/2ºT), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique, 25’/2ºT) e Matheus Pereira; Wanderson (Marquinhos, 25’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão e Souza; Rincón (Zé Rafael, Intervalo), Gabriel Bontempo e Neymar (João Schmidt, 47’/2ºT); Rollheiser (Tiquinho Soares, Intervalo) Barreal (Caballero, Intervalo) e Guilherme (Escobar, 47’/2ºT). Técnico: Cléber Xavier.
Árbitro:Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Villalba, Christian, Lucas Romero, Kaiki Bruno.Matheus Pereira (CRU); Rincón, Caballero, Zé Rafael (SAN)