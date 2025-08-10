Cássio detona arbitragem de Cruzeiro x Santos e cita Neymar como exemplo: ‘Tem medo’

O goleiro Cássio não escondeu — tampouco disfarçou —sua insatisfação com a condução da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio durante a derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo (10), no Mineirão. Questionado sobre o tropeço, o arqueiro afirmou que a clara desvantagem à Raposa nas decisões do árbitro influenciou diretamente no resultado. O revés aumentou a distância em três pontos para o Flamengo, líder do Brasileirão com 40 pontos.

“Estávamos jogando contra 12: o árbitro e o time do Santos. Com todo respeito, jogamos mal contra o Ceará, CRB não conseguimos… Mas hoje, jogando contra 12, fica difícil. O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo”, protestou.

Mas não parou por ai… Cássio ainda questionou a preparação do futebol brasileiro para lidar com craques como Neymar atuando no país. Isso porque, em sua visão, o peso do jogador teve interferência nas interpretações da arbitragem.

“Será que estamos preparados para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil em alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. Respeito o Wilton, mas o que ele fez hoje… Difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, isso não justifica. Mas o Wilton hoje estava irreconhecível, pelo nível que ele apita”, completou.

Vídeo

Cássio sobre arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. “Hoje jogamos contra 12, o árbitro e o time do Santos.” ?????@CazeTVOficial pic.twitter.com/Hcr7Hqt5W9 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 10, 2025

Contestação de Cássio

O lance mais contestado poderia ter mudado completamente os rumos da noite em Belo Horizonte. Assim como seus companheiros, Cássio contesta a anulação do segundo gol de Kaio Jorge na partida, logo na sequência do empate do Santos. Wilton Pereira Sampaio invalidou o tento após revisão do VAR, em que viu falta de Matheus Pereira na origem da jogada.

Além de manter a igualdade no placar, a anulação também interferiu no psicológico do time — o que reitera a insatisfação. O Santos, que nada tinha a ver com isso, virou a partida e deixou a equipe mineira praticamente sem tempo para reação.

Calendário celeste

Apesar da boa fase, a Raposa sustenta um jejum de três partidas sem vitória sob seus domínios — empate com o CRB e derrotas para Ceará e Santos. A equipe volta a campo no dia 18 de agosto, numa segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Mirassol, no estádio Campos Maia, pelo Brasileirão.

