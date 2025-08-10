Com vaias, Grêmio perde em casa para o Sport, que conquista a primeira vitória

O torcedor do Sport esperou 19 rodadas, um turno inteiro do Brasileirão, para comemorar uma vitória. Neste domingo (10), diante do Grêmio, na Arena do time gaúcho, o Leão venceu com autoridade graças ao brilho do atacante Léo Pereira, que fez a jogada, e de Matheusinho, que completou para o gol e garantiu os três pontos fora de casa: 1 a 0. Do lado dos mandantes, a torcida respondeu com muitas vaias e reclamações, principalmente contra Wagner Leonardo e Edenílson. O técnico Mano Menezes também virou alvo.
Com o resultado na Arena, o Sport chegou a 9 pontos em 17 partidas, com dois jogos a menos por causa de problemas no calendário e de competições das quais os adversários participaram. Já o Grêmio segue com 20 pontos e ocupa a 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.
Primeiro tempo movimentado
Na etapa inicial, o confronto foi equilibrado, com muita movimentação, mas poucas chances claras para os dois lados. O Sport, lanterna do Brasileirão, na zona de rebaixamento e ainda sem vencer, buscou o ataque e buscou finalizar, mas esbarrou em suas limitações técnicas. Já os gaúchos criaram grande oportunidade com Riquelme, que aproveitou cruzamento da direita e finalizou rasteiro, mas o goleiro Gabriel salvou o Leão. Fora isso, o desempenho de ambos nos 45 minutos refletiu suas posições na tabela.
Sport balança a Arena
No segundo tempo, a correria continuou. Sem nada mais a perder no Brasileirão, o Sport foi para cima e chegou ao gol quando Léo Pereira fez uma linda jogada e cruzou rasteiro da esquerda para a direita. A bola encontrou Matheusinho livre, que chutou para as redes e marcou para o time pernambucano. Rapidamente, as vaias tomaram conta da Arena, principalmente contra Wagner Leonardo e Edenílson. Mano Menezes ainda colocou em campo, o atacante Carlos Vinícius, que fez sua estreia no Imortal.
Próximos passos das equipes no Brasileirão
O Imortal, portanto, volta a campo agora para enfrentar o Atlético-MG, na abertura do returno, na Arena MRV. Jogo no próximo domingo (17). Já o Leão da Ilha medirá forças com o São Paulo, em seus domínios, no entanto, marcado para sábado (16).
GRÊMIO 0 x 1 SPORT
Campeonato Brasileiro — 19ª rodada
Data: 10/8/2025
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público: 35.087
Renda:R$ 1.610.322,00 de renda
Gols: Matheusinho, 5’/2ºT (0-1);
GRÊMIO: Tiago Volpi, Camilo (Villsanti, 38’/2ºT) Balbueno, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu, 38’/2ºT) Edenilson (Aravena, 12’/2ºT), Riquelme (Cristaldo, 32’/2ºT) Alysson, , 43’/2ºT) e Cristian Oliveira e Braithwait (Carlos Vinícius, 12’/2ºT) Técnico: Mano Menezes
SPORT: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas (João Silva, 43’/2ºT) Lucas Lima, Matheuzinho (Pedro Augusto, 32’/2ºT) Derik Lacerda (Pablo, 43’/2ºT) e Léo Pereira (Barletta, 26’/2ºT) Técnico: Daniel Paulista
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Alysson, Braithwait (GRE)
