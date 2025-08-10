Leo Jardim faz promessa de ‘não treinar outro clube no Brasil’ à torcida do Cruzeiro

Leonardo Jardim se utilizou de uma brecha na coletiva deste domingo (10), após a derrota por 2 a 1 para o Santos no Mineirão, para se precaver de qualquer ambiguidade acerca de uma fala recente sobre o Brasil. Após expor seus planos para estadia a curto/médio prazo no país, o técnico reiterou seu comprometimento e identificação com a Raposa.
“O que é notícia é que, no Brasil, só vou treinar o Cruzeiro. Aí uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção… Se vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro”, iniciou.
Jardim afirmou que mantém o costume de dirigir apenas um time por país onde atua. Ele, inclusive, citou experiências na Grécia, no Catar e na França para reforçar a coerência em sua postura.
“Sou agora cruzeirense. Há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olimpiakos. Vou ao Qatar e sou Al Rayyan. Na França, Mônaco. E eu agora no Brasil, sou Cruzeiro. Não vou treinar mais nenhum clube no Brasil. Só o Cruzeiro”, completou.
Mercado e necessidade de reforços
O técnico também falou sobre a busca por contratações e revelou que negociações recentes não avançaram. Apesar disso, fez questão de garantir aos torcedores que o departamento de futebol segue ativo a fim de qualificar o elenco.
“Sempre que o resultado não é positivo, vamos falar nos reforços. Toda a gente já sabe, estamos à procura de soluções. Mas queremos diferentes daquelas que tem para valorizar a equipe e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Procuramos outras, e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro para dar mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás”, disse.
Cruzeiro prejudicado
Jardim também não escapou da grande polêmica da noite: a arbitragem. Bem como algumas peças de seu elenco, o técnico também expôs seu descontentamento com a atuação de Wilton Pereira Sampaio na noite desta segunda-feira (10). O treinador entende que o árbitro apresentou diferença de critérios entre as equipes no Mineirão.
“Fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios quer dizer que para uma equipe é uma coisa, para outra equipe outra coisa”, lamentou.
A Raposa retorna aos gramados no dia 18 de agosto, às 20h, para encarar o Mirassol no estádio Campos Maia, pelo Campeonato Brasileiro.