Juventude x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), no fechamento do turno do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, enquanto o Timão está na modesta 13ª colocação, com 22 pontos. A bola rola no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília).

Onde assistir

O Sportv (TV fechada) e o Premiere (pay-per-view) transmitem a partida a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Juventude

Com apenas 11 pontos em 16 jogos — três a menos que seus rivais diretos na briga contra o rebaixamento —, o Juventude joga em casa para não se distanciar do restante da tabela. O 16º colocado, primeiro fora do Z4, soma sete pontos a mais. Nos últimos cinco jogos, o time gaúcho venceu um e perdeu quatro seguidos. Na estreia de Carpini como técnico, Veron e Gilberto formam a esperança de gols no ataque. No meio de campo, a dúvida fica entre Nenê e Batalla.

Como chega o Corinthians

Na Copa do Brasil, o Timão eliminou o rival Palmeiras com vitória por 2 a 0 no Allianz Parque. Agora, vira a chave para o Brasileirão e precisa reagir, já que está em 13º lugar e distante da zona de classificação para a próxima Libertadores. Além disso, vem de três empates seguidos. Dorival Jr, portanto, enfrenta problemas para montar a equipe, pois não terá Memphis Depay, com lesão muscular, e André Carille, que passará por cirurgia no tornozelo após lesão ligamentar. No ataque, Yuri Alberto é a principal esperança de gols do Corinthians.

JUVENTUDE X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 11/8/2025 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gaston; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Veron e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.