Guilherme celebra vitória do Santos e projeta ‘virada de chave’ na temporada

O Santos segue subindo e crescendo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10/8), o Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em pleno Mineirão. O triunfo fez com que a equipe subisse na tabela e abrisse cinco pontos da zona de rebaixamento. Após a partida, o atacante Guilherme disse que a vitória em Belo Horizonte pode se tornar uma ”virada de chave” para o clube.

“Primeiro tempo complicado, difícil. Jogar contra o Cruzeiro aqui é difícil, eles vivem um bom momento. Segundo tempo foi outra coisa. Compactamos melhor o time e quando tivemos chances fizemos os gols. Trabalho da equipe. Agradecer a torcida. Onde vamos jogar eles nos apoiam. Assim, acho que é muito provável viramos essa chave com a vitória”, disse Guilherme.

Aliás, Guilherme marcou mais um gol na temporada e vem se consolidando como o artilheiro do Santos no ano. Além disso, aproveitou o dia dos pais para dedicar o tento para os filhos.

“Mais um gol importante. Um passe que acabou o Caballero fazendo o primeiro gol com a camisa do Santos. Mas isso mostra o grupo. Quero dedicar o gol aos meus filhos, que são meus maiores presentes. A Pietra e o Guilherme Júnior. Papai tá dedicando o gol a vocês. Com certeza eles estão na frente da televisão. Estou muito feliz”, completou.

Assim, com o resultado, o Santos chegou aos 21 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Aliás, o Peixe volta a campo apenas no próximo domingo (17/8), justamente contra o Cruz-Maltino, no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook