Corinthians acerta a saída de dois laterais por empréstimo

A diretoria do Corinthians acertou, na manhã deste domingo (11), os empréstimos dos laterais Léo Maná e Diego Palacios. O primeiro defenderá o Criciúma, enquanto o segundo seguirá para o Karpaty, da Ucrânia. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Meu Timão”.

Os dois jogadores estavam fora dos planos do técnico Dorival Júnior e não vinham sendo utilizados no CT Joaquim Grava. Assim, o clube optou por cedê-los para que possam dar sequência às suas carreiras.

Formado na base alvinegra, Léo Maná começou a temporada como reserva imediato de Matheuzinho na lateral direita, mas perdeu espaço após atuações abaixo do esperado e deixou de aparecer na lista de relacionados. Hoje, o zagueiro Félix Torres é quem cobre a posição. A diretoria busca no mercado um reforço para o setor.

Já Palacios, contratado no início de 2024 pelo Corinthians, sofreu com uma série de lesões e teve poucas oportunidades. Ele chegou a negociar com uma equipe da MLS, mas as conversas não evoluíram. Mesmo recuperado, encontrou forte concorrência na lateral esquerda com Hugo, Angileri e Matheus Bidu, e não chegou a atuar com Dorival.

