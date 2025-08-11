Savinho pode trocar o City por rival inglês por mais de R$ 400 milhões

Campeão da Liga Europa, os Spurs estão de volta à Champions League e buscam reforçar seu setor ofensivo, ainda mais após as saídas do ídolo Heung-min Son e do alemão Timo Werner.

Até o momento, já confirmaram as contratações de Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique. Savinho seria mais um nome para qualificar o setor, de olho na competição continental mais importante do mundo.

A próxima etapa das conversas será o entendimento entre os clubes, visto que o jogador já deu o ok para a troca. Com a proximidade da Copa do Mundo, o brasileiro entende que no Tottenham pode ter uma minutagem maior para convencer o técnico Carlo Ancelotti.

Em sua primeira temporada nos Citizens, o atleta esteve em 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências. Revelado pelo Atlético-MG, o atacante passou pelo PSV e pelo Girona antes de chamar a atenção do poderoso clube comandado por Guardiola.