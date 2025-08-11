Em anúncio de reforço, clube ‘muda nome’ de ex-seleção argentina por rivalidade; entenda

Um detalhe curioso atraiu os holofotes na contratação do zagueiro Marcos Rojo, ex-Manchester United e Boca Juniors, por parte do Racing. Isso porque, o último domingo (10), ele anunciado pelo clube de Avellaneda somente como Marcos. A exclusão do sobrenome se deu pelo seguinte motivo: Rojo em espanhol significa vermelho, cor ligada ao Independiente, grande rival do Racing.

Vice-campeão mundial com a seleção argentina em 2014, o novo reforço assinou contrato de um ano e já está inscrito para a Libertadores. Sua estreia, portanto, pode ocorrer no confronto diante do Peñarol, nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas.

Além da notória preocupação em evitar qualquer associação com o arquirrival, a ‘La Academia’ decidiu pela identificação somente com o primeiro nome nas costa da camisa. Assim, ele usará Marcos R.

O episódio com o zagueiro de 35 anos serve, portanto, para acirrar ainda mais a rivalidade entre Racing e Independiente, dois dos principais clubes da Argentina e que, além, disso, têm estádios vizinhos em Buenos Aires.

???????????? ???????????? ???????????????????????????? ????????????? ???????????????????????? ???????? pic.twitter.com/fdfu0ksvKn — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

