Cleber Xavier valoriza reação do Santos e evita falar em pressão após vitória

O técnico Cleber Xavier preferiu não entrar no mérito da pressão sofrida no comando do Santos após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. O resultado, conquistado de virada diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi comemorado pelo treinador como reflexo da força e da entrega do elenco.

“Não adianta eu pensar nisso (pressão). Tenho que falar com os atletas, com a minha comissão, tentar de alguma forma. Não é fácil, não carregamos uma situação atual, tem um contexto. O Santos está voltando, temos que trabalhar e acalmar os atletas. Uma equipe não se faz num estalo de dedos, temos jogadores voltando, jogadores ganhando força e estamos trabalhando com os atletas. Por isso que valorizo o grupo, a entrega deles no dia a dia e no segundo tempo desse jogo”, disse Cleber Xavier.

O treinador lembrou de outros jogos recentes em que a equipe também buscou resultados com mudanças durante a partida.

“Foi assim contra o Sport, em outras circunstâncias, foi assim contra o Juventude, que jogava como franco atirador, e conseguimos fazer três gols. Hoje, aconteceu de novo, fazemos mais e tomamos menos. Por isso, a sequência de duas vitórias. Agora, é recuperar e descansar, seguir o foco no trabalho. O nosso objetivo, nesses dois meses, de julho a agosto, é tentar chegar na primeira parte da tabela. Esse é o nosso objetivo inicial’, completou.

Cleber Xavier admite primeiro tempo abaixo do Santos

Apesar do triunfo, Cleber Xavier admitiu que o Santos esteve muito abaixo no primeiro tempo, quando saiu para o intervalo perdendo por 1 a 0 e só não sofreu mais devido às defesas de Gabriel Brazão.

“Não jogamos sozinhos, jogamos contra alguém. Fizemos um primeiro tempo abaixo, tentamos corrigir situações. A troca que fiz do Guilherme pelo Barreal, tentamos trazer o Neymar mais para trás, junto com o Rollheiser, mas não conseguimos. O Cruzeiro fez uma marcação muito forte, que é a característica deles. Tentamos posicionar as linhas, mas eles não deixaram a gente respirar. Como não deu certo, mudamos de ideia no intervalo. Colocamos o Tiquinho para sustentar o pivô, o Caballero aberto, e o Zé entrou para colocarmos mais o pé na bola. O Mayke e o Souza cresceram no segundo tempo, tivemos grandes chances, poderíamos ter feito mais gols”, comentou o treinador.

Retorno iluminado de Guilherme

Por fim, o técnico elogiou Guilherme, que retornou após se recuperar de lesão e ficou fora das partidas contra Sport e Juventude.

“O Cruzeiro é um dos líderes do campeonato, vem jogando muito e era um jogo difícil para nós. Tivemos que fazer a mudança do Luan, que não conseguiu. Fizemos um grande segundo tempo, nosso primeiro tempo foi muito abaixo. Trabalhamos o Guilherme pela direita, mais aberto. O Barreal vinha fazendo bons jogos pela esquerda, ainda no primeiro tempo fiz a troca de posição. O Guilherme cresceu, tem nos ajudado. É o goleador do clube na temporada, tem nos ajudado, voltou com tudo. Sentiu um pouco no primeiro tempo, mas foi até o final e foi muito bem”, finalizou.

Assim, com o resultado, o Santos soma duas vitórias consecutivas e mantém vivo o objetivo de alcançar a metade superior da tabela nas próximas rodadas do Brasileirão.

