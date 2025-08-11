Botafogo chega a acordo com Chris Ramos, do Cádiz, e mira plano A para a zaga

Chris Ramos, do Cádiz, está próximo de reforçar o Botafogo nesta temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Cádiz)

O Botafogo chegou a um acordo para a contratação de Chris Ramos, do Cádiz, da Espanha. Assim, o jogador custará 3,5 milhões de euros (R$ 21,1 milhões na cotação atual) fixos aos cofres alvinegros, mais 1,7 milhão de euros (R$ 10,7 milhões) em variáveis por metas e bônus. A informação é do portal “ge”.

O jogador tem alta estatura e as características pedidas pelo técnico Davide Ancelotti. O clube carioca, então, espera a chegada do espanhol nesta segunda-feira (11) para passar por exames médicos e assinar contrato por três temporadas.

Plano A para a zaga

No sistema defensivo, o Alvinegro mira a contratação de Alix Vinícius, do Atlético-GO. O clube também monitora as situações de Gustavo Medina, da Ferroviária, e Gabriel Paulista, do Volta Redonda.

O Botafogo, então, fez uma primeira proposta no modelo de empréstimo com opção de compra, mas o Dragão recusou. No entanto, fez novas tratativas, com uma oferta de compra e tenta finalizar o negócio já no início desta semana.

No momento, o clube goiano exige valores para que tenha condições de buscar um substituto de forma imediata. O Glorioso monitora os outros dois defensores, caso a situação com Alix não avance.

“A gente está em busca de zagueiros. Bastos está machucado, Barboza hoje está fora por suspensão e Kaio Pantaleão teve uma lesão muscular. Então, a gente entende que tem essa carência, vamos buscar mais um zagueiro para completar o elenco. Mas a gente também sabe que, esses atletas retornando, a gente volta com toda a força e com uma linha defensiva muito forte, com potencial para nos deixar seguros para fazer um jogo de ataque vertical”, explicou Léo Coelho, diretor de futebol, em entrevista ao “Prime Video”.

