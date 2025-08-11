??nibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo e atinge fornecimento de luz próximo à BR-040

O retorno de um grupo de 48 torcedores do Cruzeiro para São João del-Rei, município de Minas Gerais, terminou em pânico na noite de domingo (10). Isso porque o ônibus em que viajavam acabou tomado pelas chamas pouco depois de deixar Belo Horizonte — onde assistiram à derrota do time para o Santos no Mineirão. O incidente ocorreu na BR-040, próximo ao bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, e só deixou danos materiais e ao fornecimento de energia da região.

Relatos do Corpo de Bombeiros indicam que o fogo começou na parte traseira do veículo e se alastrou rapidamente. Ainda de acordo com a corporação, um condutor que seguia pela mesma rodovia alertou o motorista do ônibus, que percebeu a gravidade ao verificar pelo retrovisor. Ele encostou no acostamento, abriu a porta e orientou a saída rápida dos ocupantes.

“Um outro veículo deu sinal para o motorista do ônibus, e ele achou que fosse qualquer coisa de trânsito. Quando ele verificou pelo retrovisor, o veículo já estava tomado pelas chamas. O motorista rapidamente estacionou o ônibus no acostamento e foi pegando na rede elétrica”, explicou o aspirante Finamore, dos Bombeiros.

Combate ao fogo e queda de luz

A corporação foi acionada por volta das 23h10 e necessitou de aproximadamente 16 mil litros de água para controlar totalmente o incêndio. Durante o atendimento, a concessionária EPR Via Mineira bloqueou parcialmente a faixa da direita e o acostamento, no sentido Rio de Janeiro, para garantir a segurança no local.

De acordo com o motorista, não havia qualquer indicativo de ação criminosa. Ele recorda apenas que o fogo surgiu repentinamente, mas sem causa aparente.

As chamas atingiram fios de alta tensão e provocaram a interrupção no fornecimento de energia para sete clientes próximos à rodovia. Ainda de acordo com comunicado da Cemig, os reparos e a normalização do serviço ocorrerão ao longo desta segunda-feira (11). Inclusive o trecho afetado permaneceu parcialmente sem iluminação até a conclusão dos trabalhos.

Torcedores do Cruzeiro seguem viagem

Apesar do susto, o grupo de cruzeirenses seguiu viagem ainda na mesma noite. Os torcedores foram encaminhados a um posto de combustíveis nas proximidades e embarcaram em outro ônibus rumo ao destino final. Já o veículo incendiado teve perda total.