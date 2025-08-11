Textor se une a novo investidor para comprar clube da segunda divisão inglesa

Em meio ao imbróglio na SAF do Botafogo, John Textor está de olho em um dos clubes mais antigos do mundo. De acordo com o jornal “The Guardian”, o empresário se uniu ao investidor Keith Harris para tentar comprar o Sheffield Wednesday. O clube atualmente na segunda divisão da Inglaterra.

Fundado em 1867, o Sheffield Wednesday é o segundo clube mais antigo da Inglaterra. No entanto, vive uma situação complicada e amarga a segundona no país. Além disso, a atual diretoria atrasou o salário dos jogadores nos últimos quatro meses, o que gerou a revolta do elenco e o cancelamento de um dos amistosos de pré-temporada.

Uma parte da arquibancada do estádio do clube, Hillsborough, não recebeu certificado de segurança para jogos da segunda divisão, sendo mais um problema para o clube.

Ainda na publicação, os jogadores pagaram do próprio bolso o hotel na concentração para a estreia na temporada, uma derrota por 2 a 1 para o Leicester.

Por fim, o atual dono do Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, pede cerca de 100 milhões de libras (aproximadamente R$ 731 milhões) para vender o clube. Em junho, o investidor rejeitou uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 292 milhões).

