Everton acerta a contratação, por empréstimo, de Grealish, do Manchester City

Grealish está bem perto de ser anunciado como reforço do Everton, da Inglaterra.

Grealish está bem perto de ser anunciado como reforço do Everton, da Inglaterra. - (crédito: Foto: Divulgação / Manchester City )
Grealish está bem perto de ser anunciado como reforço do Everton, da Inglaterra. - (crédito: Foto: Divulgação / Manchester City )

Após perder espaço no Manchester City, Jack Grealish está bem próximo de reforçar o Everton, da Inglaterra. Afinal, o clube do técnico Pep Guardiola pretende emprestar o jogador até o fim da temporada 2025/26. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

No momento, a expectativa é que ele faça exames já nesta segunda-feira (11) para ser anunciado nas próximas 24 horas. Ainda não há informações se esse empréstimo terá opção ou obrigação de compra.

De acordo com o jornal “The Guardian”, o negócio deve custar ao Everton mais de 12 milhões de libras (cerca de R$ 87 milhões), incluindo taxa de empréstimo. Além de parte do salário do inglês, que atualmente recebe cerca de 300 mil libras (aproximadamente R$ 2 milhões) por semana.

Contratado em 2021 por cerca de 100 milhões de libras (R$ 724 milhões à época), o atleta perdeu espaço na última temporada. Afinal, esteve na reserva em boa parte dos jogos e espera ganhar mais minutagem no Everton.

Com a camisa dos Citizens, o atleta disputou 32 partidas, com três gols e deu cinco assistências. Na temporada anterior, ele esteve mais presente entre os titulares, 26 dos 36 jogos que o time disputou.

