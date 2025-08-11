Everton acerta a contratação, por empréstimo, de Grealish, do Manchester City

Grealish está bem perto de ser anunciado como reforço do Everton, da Inglaterra. - (crédito: Foto: Divulgação / Manchester City )

Após perder espaço no Manchester City, Jack Grealish está bem próximo de reforçar o Everton, da Inglaterra. Afinal, o clube do técnico Pep Guardiola pretende emprestar o jogador até o fim da temporada 2025/26. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

No momento, a expectativa é que ele faça exames já nesta segunda-feira (11) para ser anunciado nas próximas 24 horas. Ainda não há informações se esse empréstimo terá opção ou obrigação de compra.

De acordo com o jornal “The Guardian”, o negócio deve custar ao Everton mais de 12 milhões de libras (cerca de R$ 87 milhões), incluindo taxa de empréstimo. Além de parte do salário do inglês, que atualmente recebe cerca de 300 mil libras (aproximadamente R$ 2 milhões) por semana.

Contratado em 2021 por cerca de 100 milhões de libras (R$ 724 milhões à época), o atleta perdeu espaço na última temporada. Afinal, esteve na reserva em boa parte dos jogos e espera ganhar mais minutagem no Everton.

Com a camisa dos Citizens, o atleta disputou 32 partidas, com três gols e deu cinco assistências. Na temporada anterior, ele esteve mais presente entre os titulares, 26 dos 36 jogos que o time disputou.

