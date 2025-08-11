Fluminense ganha mais um desfalque na zaga para próximo jogo do Brasileirão

Freytes em ação com a camisa do Fluminense durante a temporada - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense segue com sérios problemas em seu sistema defensivo. Afinal, além dos desfalques de Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados, o time terá mais uma ausência diante do Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (16). Trata-se de Freytes, que foi expulso nos minutos finais diante do Bahia, em Salvador.

Diante disso, a diretoria tricolor segue no mercado na busca por um novo zagueiro. Assim, o clube tentou repatriar Nino, campeão da Libertadores em 2023, mas o Zenit, da Rússia, fez jogo duro para liberá-lo.

Caso não consiga agilizar alguma contratação durante a semana, o técnico Renato Gaúcho terá que recorrer novamente às divisões de base do clube, em Xerém. Para o duelo com o América de Cali, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Colômbia, o treinador ainda terá Manoel e Thiago Santos, como opções mais experientes para atuarem ao lado de Freytes.

Isso porque contra o Esquadrão de Aço, escalou Davi Schuindt entre os titulares, e o jovem teve uma boa atuação. O comandante, inclusive, elogiou a presença do atleta e do lateral-direito Júlio Fidelis.

“Coloquei dois garotos para jogar (Júlio Fidelis e Davi Schuindt). Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós ganhamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas”, disse.

Por fim, o time de Laranjeiras joga no dia 16, às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final, na Colômbia.

