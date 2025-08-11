Atlético Nacional (COL) x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Agora é mata-mata. O São Paulo encara o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira (12/8), às 21h30, no estádio Atanásio Giradot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista foi o líder do Grupo D e também realizou a segunda melhor campanha da fase de grupos. Por outro lado, os colombianos terminaram em segundo na chave F, mas fez uma grande campanha, com um bom futebol, para sonhar com mais um título continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o Atlético Nacional

Na fase de grupos, o Atlético Nacional ficou na 2ª posição do Grupo F, com 9 pontos, três atrás do líder Internacional. Aliás, foram sete gols marcados e seis sofridos. Além disso, a equipe chega empolgada para o embate já que não perde há cinco jogos na temporada, sendo três vitórias e dois empates. No seu último compromisso, vitória em casa diante do Alianza por 3 a 0. Por fim, o técnico Javier Marcelo Gandolfi terá todos os jogadores à disposição, já que não tem desfalques por lesão ou suspensão.

Como chega o São Paulo

Após a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis para o Athletico-PR, o São Paulo reagiu com vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e agora foca totalmente nas oitavas de final da Copa Libertadores. Aliás, em busca do quarto título continental, o Tricolor Paulista encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com 14 pontos, invicto, somando quatro vitórias e dois empates. Contudo, para a partida, o técnico Hernán Crespo terá alguns desfalques como Arboleda, Oscar, Wendell, Ryan Francisco, Calleri e Luiz Gustavo, todos no departamento médico. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de Lucas Moura, que ganhou alguns minutos no último compromisso e pode novamente entrar no embate em Medellín.

ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Data e horário: 12/08/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Atanásio Giradot, Medellín (COL)

ATLÉTICO NACIONAL: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho), Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

