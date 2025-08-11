Neto é apresentado no Botafogo: ‘Quando o cavalo está selado, tem que montar’

Neto é o sétimo reforço do Botafogo para o segundo semestre - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo apresentou, nesta segunda-feira (11), o goleiro Neto. Com passagem por grandes clubes europeus, como Arsenal, Barcelona e Juventus, ele retorna ao Brasil após 15 temporadas no Velho Continente. Em suas primeiras palavras, de forma protocolar, o reforço exaltou o Mais Tradicional e contou o porquê de um acerto rápido com o Glorioso.

“Quando o cavalo está selado, tem que montar. Muito feliz por fazer parte deste clube gigantesco. O Botafogo apresentou o projeto com resultados, depois daquele 2024 incrível. Tenho muito o que aprender com os feitos do ano passado. O Botafogo colocou a régua lá no alto. Estou buscando isso. Saí do Brasil muito jovem. Parece que foi ontem.

Em seguida, Neto, acostumado a grandes ligas, colocou o Campeonato Brasileiro em alto patamar e elogiou a estrutura dos clubes brasileiros.

“É uma competitividade incrível. Aqui, o primeiro colocado pode perder para o último lugar. Na Europa, sabemos que o líder vai ganhar sempre do lanterna quando eles se enfrentam. Saí do Athletico-PR, um clube referência em estrutura, há 15 anos. Os clubes avançaram bastante neste quesito e vêm aperfeiçoando os seus centros de treinamento. Aqui foi incrível. Me deixaram à vontade e me mostraram o caminho a seguir.

Neto fica à disposição do técnico Davide Ancelotti para a partida desta quinta-feira, contra a LDU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ele, porém, ainda não sabe se será o titular. Afinal, John, campeão ano passado, declinou na proposta do West Ham em cima da hora e decidiu ficar no Glorioso.

