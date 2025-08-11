Ricardo Mathias corresponde e deve seguir como titular do Internacional

O atacante Ricardo Mathias voltou a ganhar oportunidade como titular do Internacional e correspondeu a expectativa ao ser o destaque da vitória sobre o Bragantino. Ele foi o autor de dois dos três gol do triunfo da equipe e pela performance, a tendência é que continue na equipe inicial no compromisso seguinte. No caso, o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil pela Libertadores contra o Flamengo.

A resposta do promissor atacante causa esperança, pois ocorre em um momento de irregularidade do time na temporada. Afinal, o Colorado chegou a emplacar uma sequência de três triunfos depois da retomada da temporada. O problema é que, posteriormente, os gaúchos ficaram quatro jogos sem vencer até superar o Massa Bruta.

Ricardo Mathias se sobressaiu no embate e, de acordo, com o “Sofascore”, nos 70 minutos em que ele esteve em campo, com quatro finalizações, duas delas acertaram o gol. Além disso, o jovem atacante teve aproveitamento de 50% de dribles em 14 possíveis.

O centroavante é oriundo da base do Inter, ou seja, ainda passa por um processo de transição das categorias de base e desenvolvimento no profissional. Com isso, alguma das missões do técnico Roger Machado será contribuir ao amadurecimento de Ricardo. Especialmente nos aspectos físicos, psicológicos e técnicos.

Contribuições decisivas ao Internacional

Inclusive, o rendimento positivo contra o Bragantino não foi a primeira oportunidade que o atacante teve participação decisiva em contextos desfavoráveis desde que subiu ao profissional. Ele também já foi autor de gol nos acréscimos, que garantiu empate do Internacional contra o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão no ano passado.

Já, neste ano, também balançou as redes adversários em confronto contra o Nacional, pela fase de grupos na Libertadores. Na ocasião, Ricardo abriu o placar para o Colorado em jogo como visitante e que terminou como uma vitória primordial para garantir a classificação para a etapa mata-mata do torneio.

O Internacional volta a campo para encarar o Flamengo pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã. Um fato inusitado é que as equipes terão mais dois jogos consecutivos, um deles pelo Campeonato Brasileiro. Já, o último simbolizará o duelo de volta do torneio mata-mata continental, ambos no Beira-Rio.

