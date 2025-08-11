Narrador anuncia aposentadoria após mais de 50 anos de carreira e duas décadas de Globo

Jota Júnior decidiu mesmo deixar os holofotes e anunciou oficialmente sua aposentadoria do jornalismo esportivo. Com início nos anos 1980 e 1990 pela Band, o ex-narrador tornou-se conhecido especialmente por sua trajetória de 24 anos na TV Globo — onde atuou principalmente no SporTV e no Premiere. O comunicador estava afastado das transmissões há 30 meses, desde a narração da partida entre Brasil de Pelotas e Ponte Preta pela Copa do Brasil de 2023.

O comunicador oficializou a decisão através de uma publicação em seu perfil nas redes sociais. No relato, apontou fatores distintos para o fim do ciclo, mas destacou o etarismo entre eles. Jota ainda analisou a queda não só na renovação do quadro de narradores, mas nos convites para trabalho.

“Primeiramente que os convites quase desaparecem por causa do etarismo e da filosofia correta de renovar o quadro de narradores. Depois vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, o fôlego, a rapidez no raciocínio, pique para as maratonas de viagens e tudo mais”, dizia um trecho do comunicado.

O narrador admitiu que, hoje, não se sentiria apto a entregar a mesma qualidade de antes. “Confesso que hoje não estaria apto a desenvolver um trabalho com a quase perfeição que se exige. Em resumo, passaria vergonha, comprometeria a jornada e burlaria a expectativa do telespectador.”

Legado e postura profissional

Jota bateu definitivamente o martelo quando reconheceu que não teria condições de entregar o mesmo comprometimento com o público e o trabalho. “Não é só abrir o microfone e falar. Temos que ter responsabilidade e respeito a quem nos defere com sua audiência. Passou. Bom enquanto a mente e o físico correspondiam”, completou.

Saída da Globo

O narrador acabou desligado da Globo em março de 2023, após 24 anos de trabalho no SporTV. O profissional, que acumulava mais de 50 anos de carreira, afirmou ter percebido um afastamento gradual dos principais eventos à época. Apesar disso, a emissora alegou problemas financeiros para encerrar o vínculo.

“Percebi que já não me encaixava muito no que a direção queria nos novos padrões. Senti que estava meio descartado, marginalizado com relação aos principais eventos”, disse à época.

Com um currículo que incluía a cobertura de dez Copas do Mundo e oito Jogos Olímpicos, ele revelou que se sentiu “não mais útil ao projeto”. Por isso, lidou com um encerramento doloroso, embora compreendesse o tempo das coisas. Morador de Americana, no interior paulista, ele declarou que avaliaria propostas de trabalho, inclusive no mercado regional, mas não descartava a possibilidade de aposentadoria, dependendo do mercado.

Meses após a demissão, o narrador moveu um processo e R$ 15 milhões em indenização da emissora. A ação alegava compensação financeira pelo período em que trabalhou sem carteira assinada e solicitava equiparação salarial em relação a outros profissionais da empresa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.