Júlio Fidelis, do Fluminense, chama a atenção por força ofensiva em estreia pelo Brasileirão

“Eu falo para os meus jogadores: estejam preparados, independente da posição. Coloquei dois garotos para jogar hoje (Júlio Fidelis e Davi Schuindt). Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós colocamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas hoje”, afirmou Renato Gaúcho.

Vocação ofensiva desde a base

Desde os tempos de divisões de base, Fidelis aparecia bem no apoio e explorava as infiltrações em profundidade. Na atual temporada do sub-20, o Moleque de Xerém soma sete gols, número que impressiona por ser um lateral.

Durante a Copinha, marcou na segunda fase contra o CRB e na terceira contra o Água Santa. Além disso, foi artilheiro da campanha do título do Torneio OPG, com um tento na final.

O jogador chegou ao Fluminense em 2015, quando tinha 9 anos, no Projeto Guerreirinhos. Fez parte do elenco que conquistou quatro títulos na temporada de 2022, pelo sub-16. O Torneio Guilherme Embry e, na excursão pela Europa, a Scopigno Cup (Itália), a Geneva Cup (Suíça) e a Heemskerk Cup (Holanda).

Essa vocação ofensiva vem dos tempos em que era meia, mas foi recuado para a lateral. Ele integra a mesma geração de Esquerdinha e Kauã Elias e tem contrato até 2028.

