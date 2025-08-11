Flamengo possui conversas para mandar jogo no Pacaembu

O Flamengo procura se aproximar de seus torcedores espalhados pelo Brasil. Agora, um dos objetivos do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é colocar uma partida no Pacaembu, em São Paulo. O mandatário, aliás, já negocia a possibilidade de colocar uma partida do time nesta temporada. O CEO do estádio, Eduardo Barella, confirmou a informação.

“Existe agora um desejo já afirmado pelo presidente Bap e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele aqui na Prefeitura, e a gente quer ainda esse ano poder receber o Flamengo na Mercado Livre Arena Pacaembu”, disse Barella, em entrevista à CNN.

Em janeiro deste ano, o presidente Bap se reuniu com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para discutir a possibilidade de o clube mandar jogos no Pacaembu. A Arena, aliás, foi reinaugurada em 2025 com a proposta de diversificar o uso do espaço, tanto para eventos esportivos quanto culturais.

A última vez que o Flamengo atuou como mandante no Pacaembu aconteceu em 2016 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Santa Cruz por 3 a 0, pela 29ª rodada do torneio nacional. Marcelo Cirino, Willian Arão e Felipe Vizeu marcaram os gols da vitória.

Meses antes, o estádio foi palco de um clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O jogo terminou empatado por 0 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.