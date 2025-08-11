Fluminense chegará a 11 estrangeiros no elenco; veja só

Ao acertar a contratação do colombiano Santiago Moreno, o Fluminense chegará à marca de incríveis 11 estrangeiros em seu elenco. Será, afinal de contas, o maior número de gringos ao mesmo tempo na história do clube.

O número é impulsionado também pela já anunciada chegada de Lucho Acosta, argentino de 31 anos. Dessa forma, ele foi o décimo estrangeiro no atual elenco. Caso Santi Moreno, de fato, assine com o Tricolor, tal número chegará a 11.

LEIA MAIS: Fluminense realiza quatro trocas na lista de inscritos da Sul-Americana

O argentino Germán Cano é o mais longevo de todos, já que está no clube desde 2022. Já Serna, Fuentes (colombianos) e Bernal (uruguaio) chegaram em 2024. Por fim, os argentinos Freytes e Acosta; os uruguaios Canobbio e Lavega; o paraguaio Lezcano e o venezuelano Soteldo – todos contratados nesta temporada – se juntam ao colombiano Santi Moreno para completar a lista de 11 nascidos fora do Brasil no elenco de Renato Gaúcho. Arias, que deixou o Fluminense para jogar no Wolverhampton (ING), foi outro gringo que atuou na temporada.

Há também o ponta Juan Palacios, de 19 anos. No entanto, o colombiano só atuou pelo sub-20 até o momento, ainda sem estrear profissionalmente. Matheus Reis, de 18 anos, nasceu na Cidade do México (MEX), mas também tem cidadania brasileira por ser filho do ex-jogador Elias, nascido no Brasil. Bem como Palacios, no entanto, Matheus não atuou pelo time de cima do Fluminense.

