Em alta no Atlético, Lyanco projeta duelo pela Sul-Americana: ‘Muito difícil’

Em alta no Atlético, o zagueiro Lyanco projetou o duelo pela Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (14), o Galo recebe o Godoy Cruz, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

“Essa semana teremos um campeonato que queremos muito e estamos focados que é a Sul-Americana. Faremos o primeiro jogo caso e o segundo será decidido lá. Temos que estar focados em fazer um ótimo jogo em casa, se puder. Lógico que o futebol hoje é muito difícil, não tem mais jogo fácil, se conseguirmos pegar um resultado que nos favoreça no jogo da volta para jogarmos mais tranquilos, será melhor”, destacou Lyanco.

“Agora é começar a pensar na quinta-feira, pois será um jogo muito difícil, mas dentro da nossa casa temos que dar o nosso melhor”, complementou.

Elogios de Cuca

O técnico Cuca, aliás, comentou sobre a importância do camisa 4. Para o treinador, ele é uma das peças mais fundamentais do elenco.

“É muita importância. Diria que o Lyanco é um dos principais que o time tem, tamanha importância e necessidade que o time tem entorno dele. Não à toa é o capitão do time na ausência do Hulk. É um cara que se desdobra em campo, que arma as saídas de jogo com qualidade, tem velocidade, bom tempo de bola, é um jogador completo”, destacou Cuca.

Na atual temporada, Lyanco, portanto, soma 35 jogos, com quatro gols até o momento. Além disso, ele ganhou apoio da torcida atleticana por sua postura dentro de campo.

