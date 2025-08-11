Alterações feitas! Botafogo inscreve cinco reforços na Libertadores

O Botafogo já realizou as cinco alterações que a Conmebol permite para as oitavas de final desta edição da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira (11), o clube da Estrela Solitária inscreveu Neto (goleiro), Danilo (volante), Montoro (meia), Tucu (atacante) e Cabral (centroavante).
Já Pantaleão (zagueiro) e Barrera (meia) estão fora desta etapa da competição por conta de lesões. A dupla, porém, pode figurar nas quartas de final, com a nova abertura, se o Glorioso passar pela LDU (ECU). Neste cenário, o Alvinegro terá São Paulo ou Atlético Nacional (COL) pela frente.
Outro reforço para o segundo semestre de 2025, Loor (goleiro) também não entrou na relação do clube.
O encontro de ida será nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, às 19h. A volta das oitavas está marcada para Quito, no dia 21, no Estádio Casablanca.
O Glorioso, segundo colocado de sua chave novamente, busca o bicampeonato continental.
