CBF dá prazo para apresentar proposta de novo calendário

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira (11) de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas. O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio de Janeiro.

Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores.

“Não tem negociações, serão 11 datas. O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas”, disse Samir Xaud.

O presidente, assim, entende que os Estaduais vão ter de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos. Aliás, em 2026, é o ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções.

Nesta temporada, os estaduais, aliás, foram disputados com, no máximo, 16 datas, caso do Paulistão. Eles começaram mais cedo por causa do Mundial de Clubes, a partir de 12 de janeiro, e encerrados em 27 de março.

