Grêmio estuda alternativas para evitar início de crise após revés para o Sport

A derrota para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, aumentou a desconfiança pelo nível de performance que o Grêmio apresenta. O golpe claramente foi duro para o técnico Mano Menezes que fez o caminho para o vestiário cabisbaixo. Assim, junto com a diretoria, a comissão técnica estuda medidas para evitar a instalação de uma crise no Imortal. O elenco recebeu folga, nesta segunda-feira (11), e no dia seguinte a programação é de que haja uma reunião com o elenco, no CT Luiz Carvalho.

Inclusive, personagens do Tricolor Gaúcho decidiram adotar o silêncio depois do resultado negativo para o adversário pernambucano. Os jogadores preferiram não dar entrevistas seja na saída do gramado ou depois na zona mista. A única certeza é que o treinador Mano Menezes, à princípio, permanecerá no cargo.

A confirmação, aliás, veio através do vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato. Ele assumiu a responsabilidade em ser o porta-voz da diretoria e, assim, demonstrou a insatisfação com o momento que o time passa, mas seguem confiantes na atual comissão técnica.

“Em relação ao desempenho, não nos agrada. Estamos acompanhando o trabalho que está sendo feito. O resultado virá. Acreditamos no trabalho. A comissão técnica trabalha de forma árdua. Já tivemos resultado com esta comissão. Temos certeza que isso acontecerá no próximo jogo”, pontuou Rossato.

Treinador coloca prazo para reação do Grêmio

A avaliação de Mano é que ele contém a capacidade em promover uma recuperação da equipe. No entanto, se ele entender que não há possibilidade do time em dar uma resposta, será o ponto final. Com relação aos compromissos, o Grêmio abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro em duelo contra o Atlético. Deste modo, o embate ocorrerá pela 20ª rodada do torneio, às 16h, na Arena MRV.

Com a derrota para o Sport, o Grêmio estacionou nos 20 pontos e desceu para a 15ª colocação. Por sinal, a distância para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de apenas quatro pontos.

