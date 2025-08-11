Entrada de Alan Rodríguez no time do Internacional potencializaria Tabata

O Internacional necessitará de uma atenção especial na preparação pelo caráter decisivo do confronto com o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Assim, o técnico Roger Machado analisa se o ideal é fazer modificações no time, e uma das possibilidades é a entrada de Alan Rodríguez. No caso, não como volante, mas sim como um meio-campista aberto pelo lado direito. Tal movimento permitiria uma melhor utilização de Bruno Tabata, em uma posição mais centralizada no setor criativo.

O uso do uruguaio no meio de campo tanto pela direita como esquerda é uma situação recorrente para Alan. Inclusive, o próprio comandante do Colorado frisa que ele tem competência para a função após a vitória sobre o Bragantino.

Há pouco mais de um ano no Inter, com pouco tempo no clube, Bruno Tabata se tornou titular da equipe pelo lado esquerdo do setor criativo. No entanto, não conseguiu manter o posto, já que sofreu uma lesão no começo da atual temporada. Desta forma, passou a ser opção para jogadores de mais velocidade e dribladores nas pontas como Carbonero, Vitinho e Wesley.

Ele teve condições de retornar aos gramados somente em abril. Há pouco tempo, Bruno Tabata frisou que deseja atuar aberto pela direita no meio de campo ao lado de Alan Patrick. Entretanto, a sua preferência é ajudar o time na construção de jogadas e não com a exigência de explorar a linha de fundo. Assim, a inclusão de Alan Rodríguez possibilita este aproveitamento que potencializaria Bruno Tabata.

Maratona de duelos do Internacional contra o Flamengo

O Internacional volta a campo para encarar o Flamengo pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã. Um fato inusitado é que as equipes terão mais dois jogos consecutivos, um deles pelo Campeonato Brasileiro. Já o último simbolizará o duelo de volta do torneio mata-mata continental, ambos no Beira-Rio.

