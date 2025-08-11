Ex-Vasco, atacante Clayton tem propostas de gigantes da Europa

O atacante Clayton, que teve rápida e sem sucesso passagem pelo Vasco e atualmente defende o Rio Ave, de Portugal, pode deixar o clube e mudar de ares na próxima temporada. Porto, do mesmo país, e Zenit, da Rússia, monitoram a situação em uma negociação que deve variar entre 14 e 17 milhões de euros (R$ 88,5 milhões a R$ 107,4 milhões na cotação atual).

O brilhante desempenho pelo modesto clube português animou e aumentou o interesse das equipes. Antes disso, Benfica e Sporting também demonstraram a intenção de contratá-lo. Em números, Clayton disputou 37 jogos, marcou 18 gols e deu duas assistências. Esta é a segunda passagem dele pelo futebol português. Ele chegou a atuar pelo Vasco, mas, em oito partidas pelo Gigante da Colina, não balançou as redes. A informação é do portal “ge”.

VEJA: Coutinho esclarece desentendimento com Vegetti durante empate do Vasco

Contudo, o empréstimo ao Vasco tinha cláusula de compra obrigatória, concretizada em janeiro. Durante a temporada, Clayton perdeu espaço no elenco, e o clube optou por emprestá-lo ao Rio Ave. Depois, vendeu o jogador em definitivo.

Para o empréstimo ser concretizado, o Vasco efetivou a compra primeiro e, em seguida, fechou negócio com o Rio Ave, em julho de 2024. O acordo com o Casa Pia ainda livrou o clube carioca de pagar uma parcela de 500 mil euros. No total, a diretoria cruz-maltina desembolsou cerca de R$ 19 milhões pelo atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.