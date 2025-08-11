Já no Rio, reforço do Fluminense assinará contrato nesta terça

InícioEsportes
O atacante Santiago Moreno, provável reforço do Fluminense, já está no Rio de Janeiro. Ele desembarcou nesta segunda-feira (11/8) e finalizará os trâmites nesta terça-feira (12/8), quando realizará exames médicos. Se aprovado, assinará contrato por quatro temporadas com o clube carioca.

As informações são do “ge”. O acordo entre Portland Timbers (EUA) e Fluminense, aliás, já está acertado, faltando somente estes últimos passos para a concretização da transferência. Dessa forma, o Flu já prepara o anúncio do colombiano de 25 anos.

No entanto, Santi não poderá atuar pelo Tricolor nestas oitavas de final da Sul-Americana. Afinal, o prazo limite para inscrição nesta fase fase se encerrou na última sexta-feira (8/8). Assim, está fora do jogo contra o América de Cali – sua cidade natal e onde o Fluminense se encontra desde o último domingo (10/8). O jogo, aliás, é exatamente contra o time que o revelou. Nesta terça, dia de sua chegada, o Fluminense enfrenta o América a partir das 21h30 (de Brasília), iniciando sua campanha no mata-mata da Sul-Americana.

Caso assine pelo Flu, Moreno seria o 11º estrangeiro do elenco de Renato Gaúcho. Atualmente, a equipe conta com outros dois colombianos (Fuentes e Serna) no plantel. Além deles, há três argentinos (Cano, Freytes e Acosta), três uruguaios (Bernal, Canobbio e Lavega), um venezuelano (Soteldo) e um paraguaio (Lezcano). Lembrando que o time também contava com o colombiano Arias, mas o jogador saiu na atual janela para defender o Wolverhampton.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/08/2025 18:08
