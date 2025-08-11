Balotelli critica futebol atual e afirma que poderia ter feito mais na carreira

O atacante Mario Balotelli é um dos nomes mais polêmicos do futebol nos últimos anos e atuou por diversas equipes, entre elas Inter de Milão, Milan e Manchester City. Mais recentemente, ao final da última temporada na Europa, ele deixou o Genoa, da Itália, e revelou em entrevista que pode encerrar a carreira daqui a quatro anos. O jogador também admitiu que se arrepende de algumas escolhas.

“No geral, eu poderia ter me esforçado mais. Meu único arrependimento é a seleção: eu poderia ter jogado mais. Agora procuro um clube que confie em mim. Quero jogar por mais dois ou três anos e depois irei para onde meu irmão Enock estiver. Ele joga pelo Vado, entre os amadores, vamos ver. Prometi que terminaria minha carreira jogando ao lado dele”, afirmou o atacante.

No auge, Balotelli conquistou inúmeros títulos com as equipes que defendeu e, em 2012, levou a Itália à final da Eurocopa. Nas semifinais, ele brilhou ao marcar dois gols contra a Alemanha. Na grande decisão, porém, a Espanha venceu por 4 a 0. Balotelli também criticou a forma como os jogadores atuam atualmente.

“Sou apaixonado pelo futebol jogado, mas muitas coisas mudaram. Em campo, vejo muitos atletas com 1,90 m de altura, mas ninguém mais dribla o adversário. Agora, assim que os garotos dão uma caneta, acabam punidos. É um problema sério. Os jovens não mantêm continuidade; os clubes os enviam para as categorias inferiores e, poucos meses depois, já mudam de time. Eles se perdem”, concluiu o jogador em entrevista ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”.

