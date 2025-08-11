Presidente do Grêmio garante que Mano segue no Grêmio: ???Por ora, está mantido???

A derrota para o Sport causou instabilidade no Grêmio em seus bastidores e mesmo com o resultado frustrante, o técnico Mano Menezes permanecerá no cargo. Assim, o vice, Alexandre Rossato, foi o responsável por confirmar o respaldo ao trabalho, mesmo sem passar confiança.

Em reunião da CBF para debater a implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro, em um hotel no Rio de Janeiro, o presidente Alberto Guerra também se manifestou com relação à continuidade do treinador depois do revés para o último colocado do Brasileirão, em entrevista ao portal “Gaúcha ZH”.

“Hoje, o Mano é o nosso treinador. Por ora, está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol e faremos as avaliações necessárias”, assegurou o presidente.

Reavaliações no Imortal

O mandatário também indicou que serão realizadas novas análises em encontros com a comissão técnica e o departamento de futebol. Especialmente depois do seu retorno a Porto Alegre ainda nesta segunda-feira (11). A respeito da apresentação contra o Sport, a conclusão é que o time teve uma queda em seu desempenho.

“Houve jogos que vimos evolução. Mas ontem foi uma involução. Um dos piores jogos, fiquei muito envergonhado. Não pela derrota, mas pela atuação. Não estava à altura do que nos preparamos, do que planejamos. Realmente nos coloca numa situação difícil”, classificou Guerra.

A ida ao Rio de Janeiro motivou que Alberto se tornasse alvo e críticas. Deste modo, confessou que não faria a viagem para estar no encontro na CBF, se imaginasse que a equipe poderia perder para o Sport.

“Nós estávamos muito confiantes, foi uma semana bastante boa de trabalho, é isso que nos deixa chateados. A gente tem que ter calma agora, serenidade”, justificou o presidente.

Bastidores sobre a decisão de manter Mano no Grêmio

Além disso, como o revés era impensável, a diretoria não cogitou iniciar um planejamento para promover a troca no comando. Outro fator que interfere é falta de alternativas disponíveis e que se encaixem com a fase que o Tricolor Gaúcho vive. Portanto, há uma hesitação que a modificação do treinador, caso não surta efeito, possa contribuir para o rebaixamento do Grêmio, como ocorreu em 2021.

Com isso, internamente, prefere-se discutir uma possível modificação do treinador com calma. As lesões de alguns jogadores, além da má fases de alguns deles e a dificuldade em fechar com reforços, são alguns pontos que atrapalham o andamento do trabalho, segundo avaliação. O entendimento também é que Alysson e Riquelme continuam em processo de amadurecimento. Deste modo, ainda não estão prontos para serem protagonistas.

Por outro lado, algumas respostas de Mano Menezes depois da derrota para o Sport não agradaram alguns dirigentes. Alguns consideram que o profissional deixou a impressão que tinha menos confiança em seu trabalho do que o próprio Alexandre Rossato, que estava ao seu lado e confirmou a permanência.

Claramente há um desgaste de Mano Menezes no cargo e ele mesmo estipulou um prazo para a resposta da equipe. Assim, especula-se que um novo resultado ruim no próximo jogo possa significar o fim da linha. Dificilmente a direção vai confessar tal situação publicamente. Entretanto, o revés foi para o Sport foi um sinal de alerta e a intenção será se resguardar. Caso a decisão seja pela mudança, há a chance de a diretoria conversar com o pré-candidato à presidente Marcelo Marques. No caso, para se debater um substituto em conjunto, especialmente se a preferência for por um projeto longo.

