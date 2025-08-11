Donnarumma não é relacionado para a Supercopa Europeia e deve deixar o PSG

Donnarumma ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, mas as conversas para renovação não avançaram - (crédito: Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Gianluigi Donnarumma ficou fora da lista de relacionados do PSG para enfrentar o Tottenham na Supercopa da Europa, marcada para esta quarta-feira (13), e deve deixar o clube. O goleiro italiano, de 26 anos, tem contrato até junho de 2026, mas ainda não chegou a um acordo para renovação.

Além disso, o PSG anunciou recentemente a chegada do goleiro Lucas Chevalier, que vai brigar pela titularidade. Com isso, a saída de Donnarumma é vista como inevitável, resta saber se acontecerá ainda nesta janela de transferências ou somente ao fim do contrato. O Manchester United, comandado pelo técnico Rúben Amorim, acompanha a situação de perto.

Destaque na última temporada, Donnarumma foi fundamental na conquista inédita da Champions e disputou 47 partidas pelo PSG em todas as competições.

