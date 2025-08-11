Crystal Palace perde recurso e fica fora da Liga Europa

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) manteve a decisão da Uefa e confirmou, nesta segunda-feira (11), que o Crystal Palace vai disputar a Liga Conferência em 2025/26, e não a Liga Europa.

A medida foi tomada no início de julho, quando a Uefa rebaixou o clube inglês para a terceira competição continental por causa do envolvimento de John Textor. Na ocasião, o norte-americano era acionista de dois clubes que iriam disputar o torneio ao mesmo tempo. As regras da entidade proíbem times com o mesmo grupo proprietário de participarem da mesma competição europeia.

O Crystal Palace recorreu, mas perdeu. Para o TAS, Textor tinha influência direta nas decisões de ambos os clubes no momento da avaliação do caso. A análise levou em conta a situação de março, quando o empresário norte-americano ainda não havia vendido 43% do clube para Woody Johnson, ex-embaixador dos EUA no Reino Unido, nem deixado a presidência do Lyon.

Dessa maneira, com a decisão, o Nottingham Forest, da Premier League, garantiu vaga na Liga Europa, e o Lyon, permanece na mesma competição.

