Adriano Martins mantém invencibilidade no retorno ao Atlético-GO e exige foco

O retorno de Adriano Martins ao Atlético-GO começou de forma sólida e positiva. Desde que voltou a vestir a camisa rubro-negra, o zagueiro esteve em campo nos três jogos disputados pela equipe na Série B e, até o momento, mantém 100% de invencibilidade: duas vitórias e um empate. No último domingo (10), ele foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Goiânia.

Adriano jogou todos os minutos possíveis desde o seu retorno ao Dragão. Antes disso, o defensor estava emprestado ao Juventude, onde atuou em nove partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, totalizando 12 jogos na temporada 2025. O zagueiro falou sobre o bom momento que vive na equipe.

“Voltar ao Atlético-GO é especial, aqui vivemos grandes momentos e conquistei um título importante. Estou feliz por poder auxiliar a equipe a seguir invicta desde o meu retorno. Esse é somente o começo, temos um campeonato longo pela frente e o foco é manter a regularidade para brigar na parte de cima da tabela”, disse.

Números do defensor do Atlético-GO

Em 2024, o zagueiro viveu a temporada mais ativa da carreira, com 55 jogos pelo Atlético-GO, coroada com a conquista do título do Campeonato Goiano. No ano anterior, somou 43 partidas — a segunda temporada que mais entrou em campo na carreira – defendendo o Novorizontino, onde esteve muito próximo de conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Com passagens marcantes, Adriano conquistou pelo Grêmio Novorizontino o acesso da Série D para a Série B. Revelado pelo Vitória-BA, também atuou profissionalmente por Uberlândia, Bonsucesso e Francana.

