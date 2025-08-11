Porto bate o Vitória de Guimarães com gol brasileiro na estreia no Português

O Porto estreou com o pé direito na temporada 2025/26. Os donos da casa levaram a melhor sobre o Vitória de Guimarães e bateram os adversários por 3 a 0, nesta segunda-feira (11), na primeira rodada do Campeonato Português. O brasileiro Pepê, ex-Grêmio, e Samu, duas vezes balançaram a rede no Estádio do Dragão.

LEIA MAIS: Crystal Palace perde recurso e fica fora da Liga Europa, mas vai jogar a Liga Conferência

Dessa maneira, o Porto se iguala a Famalicão e Braga na tabela, que também venceram seus compromissos pelo placar de 3 a 0. No entanto, o Benfica teve seu jogo adiado e não entrou em campo nesta rodada inaugural do Campeonato Português.

Por outro lado, o Vitória de Guimarães não conseguiu se impor no Estádio do Dragão e foi facilmente dominado pelo Porto. Assim, o clube que encerrou a temporada passada na 6ª posição terá que se recuperar para voltar a brigar pela parte de cima da tabela.

Três para homenagear o 2?????#FCPVSC pic.twitter.com/HeJugVgJjz — FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025

1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (8/8)

Casa Pia 0x2 Sporting

Sábado (9/8)

Nacional 0x2 Gil Vicente

Arouca 3×1 Aves

Domingo (10/8)

Famalicão 3×0 Santa Clara

Braga 3×0 Tondela

Moreirense 2×1 Alverca

Segunda-feira (11/8)

Estoril 1×1 Estrela Amadora

Porto 3×0 Vitória de Guimarães

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.