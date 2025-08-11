Ex-jogador e atualmente comentarista estreia em programa da Globo

Richarlison, ex-jogador e atualmente comentarista no SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, fez a sua estreia na “Dança dos Famosos”, no último domingo (11). O quadro tradicional faz parte da programação da emissora da família Marinho aos domingos, atualmente na atração “Domingão do Huck”. O antigo atleta e outros 15 concorrentes estão em uma divisão de quatro grupos para, a princípio, fazerem apresentações no ritmo de axé.

Não é o primeiro programa de entretenimento da Globo que Richarlison participa no canal. Dois anos atrás, ele esteve no programa “The Masked Singer Brasil”, exibido também aos domingos na TV Globo. Ele era o Filtro de Barro – uma das fantasias mais criativas da produção. Afinal, tinha até uma bica de onde saía água.

Nova fase como comentarista na Globo

Depois de mostrar o rosto debaixo do Filtro, Richarlyson falou também do desafio da nova função no mundo do futebol.

“Primeiro ano de Globo, comentarista esportivo, fazer a Copa que é o maior evento de futebol do mundo, fiquei muito lisonjeado, estudei muito”.

Ele também revelou a origem do apelido de Inho.

“Quando eu nasci, sabe a criança que já parecia velhinha? E minha avó tinha dificuldade de chamar de Richarlison. Assim, para ela não ficar confundindo, me chamava de Inho, porque parecia um Velhinho. Era carinhoso da avó”, disse o comentarista, que foi criado pela avó em Natal (RN).

24 anos de carreira

Potiguar da capital Natal, Richarlyson começou a carreira em 1998 no Ituano (SP). E, além do Vitória-BA, também passou por Fortaleza, Santo André, São Paulo, Atlético-MG, Chapecoense, Novorizontino, Guarani, Cianorte, Noroeste, Campinense e America-RJ, além de passagens curtas por clubes no exterior. Assim, ele jogou no Red Bull Salzburgo, na Áustria, de janeiro a dezembro de 2004, e no Goa, na Índia, de setembro de 2016 a maio de 2017. Seu último clube foi o Noroeste, para onde ele retornou em 2021.

