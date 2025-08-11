São Paulo pede empréstimo de R$ 50 milhões e levará assunto ao Conselho

O São Paulo solicitou um novo empréstimo bancário para manter seu fluxo de caixa. O clube, aliás, busca um crédito de cerca de R$ 50 milhões no mercado. A diretoria, agora, levará o assunto para a discussão no Conselho Deliberativo. A medida, contudo, ocorre mesmo após a recente criação de um fundo de investimentos. O objetivo, de fato, é garantir a saúde financeira do clube em 2025.

A busca por um novo crédito, na verdade, acontece em um contexto específico. O clube criou recentemente um fundo para quitar suas dívidas com bancos. A parceria com a gestora Galapagos, no entanto, permite esses novos empréstimos. O São Paulo, inclusive, ainda pode buscar mais R$ 130 milhões até o fim do ano, se necessário.

A diretoria se reuniu com as gestoras do fundo na última semana. Na reunião, o clube alinhou as expectativas para o segundo semestre. O time, por exemplo, terminou a primeira metade do ano com um déficit menor que o previsto. A eliminação precoce na Copa do Brasil, contudo, impactou diretamente o planejamento financeiro.

O diretor de futebol, Carlos Belmonte, falou abertamente sobre a situação. Ele confirmou que o clube precisa vender jogadores para fechar o ano no azul. “A gente só tem um jeito de conseguir ter superávit no final do ano, que é vendendo ativos”, disse o dirigente. “Não tem outro caminho que não seja a venda de ativos”, completou Belmonte.

O empréstimo, portanto, funciona como uma medida para garantir o fluxo de caixa. Enquanto isso, a diretoria trabalha ativamente na venda de jogadores. Esta é a única forma de atingir a meta de superávit em 2025. A proposta de crédito, enfim, agora aguarda a aprovação final do Conselho Deliberativo do clube.

