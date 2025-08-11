Benfica x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo na Champions. Benfica e Nice se enfrentam nesta terça-feira (12), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da 3ª fase preliminar da Champions. O duelo ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, e os donos da casa podem perder por até um gol de diferença que garantem a classificação para os playoffs da competição.
Onde assistir
A partida não terá transmissão para o Brasil.
Como chega o Benfica
O time português conquistou uma grande vantagem no primeiro duelo e venceu o Nice por 2 a 0, na França. Dessa maneira, o Benfica pode perder por até um gol de diferença nesta terça-feira, que garante a classificação.
Contudo, o Benfica segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Bruma, Alexander Bah e Manu Silva, lesionados, seguem como desfalques para o técnico Bruno Lage.
Dessa forma, a expectativa é que o treinador repita o time que venceu o Nice no jogo de ida, com Richard Ríos, ex-Palmeiras, como titular, além da dupla de ataque formada por Akturkoglu e Pavlidis.
Como chega o Nice
Por outro lado, o time francês disputou somente uma partida nesta temporada 2025/26, justamente na derrota em casa por 2 a 0 para o Benfica.
Durante a pré-temporada, o Nice disputou seis amistosos, com um desempenho regular. Isto porque, ao todo, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.
Além disso, o técnico Franck Haise terá três desfalques confirmados para o jogo desta terça-feira: Morgan Sanson, Ndayishimiye e Abdelmonem, lesionados.
BENFICA X NICE
3ª fase preliminar da Champions
Data-Hora: terça-feira, 12/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR).
BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage.
NICE: Diouf; Dante, Mendy e Bah; Clauss, Rosario, Boudaoui e Bard; Bouanani, Moffi e Boga. Técnico: Franck Haise.
Árbitro: Marco Guida (ITA).
Jogos de volta da 3ª fase preliminar da Champions
Terça-feira (12/8)
Qarabag x Shkendja – 13h
Fenerbahçe x Feyenoord – 14h
Copenhague x Malmo – 14h
Pafos x Dínamo – 14h
Plzen x Rangers – 14h
Club Brugge x RB Salzburg – 14h30
Slovan Bratislava x Kairat – 15h15
Ferencváros x Ludogorets – 15h15
Estrela Vermelha x Lech Poznan – 16h
Benfica x Nica – 16h
*Horários de Brasília
