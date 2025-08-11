Brasil vence o Paraguai novamente e encerra preparação para o Mundial Sub-20

O Brasil encerrou a segunda fase de preparação para o Mundial Sub-20 com mais uma vitória. Nesta segunda-feira (11), a Seleção venceu o Paraguai por 2 a 1, em partida disputada em Ypané, no Centro de Alto Rendimento do Futebol Paraguaio. Bruno Alves, do Cruzeiro, e Isaque, do Fluminense, marcaram os gols brasileiros. O time de Ramon Menezes já havia vencido os paraguaios, na última sexta (08), por 2 a 0.

No primeiro tempo, os donos da casa tiveram Maximiliano Duarte e Lucas Guiñazú expulsos, e o Brasil aproveitou para abrir o marcador. João Cruz cobrou escanteio e achou Bruno Alves, que subiu mais alto para marcar o primeiro.

Na segunda etapa, a Seleção chegou ao segundo gol após uma bela troca de passes. Kaique Kenji tabelou com Gabriel Carvalho, que deu passe de letra para Isaque sair na cara do goleiro e balançar as redes. O Paraguai descontou já na reta final, com Axel Balbuena, em cabeçada após cobrança de falta.

A partida encerrou a segunda fase da preparação do Brasil para a Copa do Mundo Sub-20. A competição acontece no Chile, a partir do final do mês que vem, e a Seleção está no Grupo C, com México, Espanha e Marrocos.

