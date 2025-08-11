Tirol x Real Madrid: onde assistir e escalações

O Real Madrid terá mais um amistoso em sua pré-temporada. Nesta terça-feira (12), o clube merengue enfrenta o Tirol às 14h (de Brasília), no Tivoli Stadion, na Áustria.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).

Como chega o Tirol

O modesto Tirol vai tentar surpreender o Real Madrid e aproveitar a vantagem de jogar em casa para tentar superar o gigante europeu. Além disso, o time chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o LASK, no Campeonato Austríaco. Antes, a equipe bateu o TSV Hartberg por 4 a 2 em sua estreia na liga austríaca.

???? @Gonzalo7Garcia_ ?? @KMbappe ???? pic.twitter.com/ZhP0NKModX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 11, 2025

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid ainda não fez sua estreia oficial na temporada 2025/26 e vai dar sequência em sua pré-temporada. Assim, o time merengue vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Leganés, onde o brasileiro Rodrygo, que tem futuro indefinido, terminou como capitão do Real. A partida contra o Leganés, inclusive, foi a única da equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso.

TIROL X REAL MADRID

Amistoso de pré-temporada

Data-Hota: terça-feira, 12/08/2025, às 14h (de Brasília).

Local: Tivoli Stadion, na Áustria.

TIROL: Adam; Boras, Lawrence, Gugganig; Butler, Müller, Taferner, Bockle; Wels, Thomas e Anselm. Técnico: Philipp Semlic.

REAL MADRID: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouámeni, Dani Ceballos e Brahim Díaz; Vini Jr, Gonzalo García e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

