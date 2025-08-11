Após 15 anos na Europa, Neto, do Botafogo, espera ‘reaprender’ o futebol brasileiro

Revelado pelo Athletico-PR, Neto está de volta ao Brasil após 15 anos na Europa. Por lá, defendeu Fiorentina, Juventus, Barcelona, Arsenal e Bournemouth. Ou seja, o goleiro chega com a bagagem de três das melhores ligas do planeta: Itália, Espanha e Inglaterra. Reforço do Botafogo, ele terá, porém, que se readaptar ao país. Afinal, após mais de uma década, muita coisa mudou. Com os pés no chão, o camisa 22 reconheceu que será, também, um período de aprendizado.

“A gente acaba aprendendo com os anos, com os erros. Acho que vai ser interessante, vou poder também aprender muito. Saí jovem e vou chegar aqui para aprender com essa nova geração, com o futebol brasileiro, com esse vestiário fantástico que há no Botafogo. De fato, vamos ter que trabalhar muito”, afirmou o jogador do Glorioso, nesta segunda-feira (11), em sua apresentação oficial como jogador do Mais Tradicional, no Estádio Nilton Santos.

‘Temos que tomar decisões rápidas’, afirma novo jogador do Botafogo

Apesar da distância, Neto não deixou de acompanhar o futebol brasileiro neste período fora do país. E até conversou com os gringos sobre as particularidades do Brasileirão.

“Como bom brasileiro, não tem como não acompanhar nosso campeonato. Estive muito tempo fora, minha família é apaixonada por futebol, sempre acompanhei o Campeonato Brasileiro, os jogos. É um torneio muito imprevisível. Sempre passei para os estrangeiros que é uma liga muito competitiva”, afirmou o keeper.

Por fim, Neto explicou o que moveu o seu retorno ao país pentacampeão mundial.

“Se tivesse me perguntado há algum tempo, não saberia dizer se voltaria ou não. Só que nossa profissão é muito dinâmica e temos que tomar decisões muito rápidas. O último ano foi bastante interessante, no qual tive um amadurecimento muito grande. Hoje o que pesa muito é a minha família. Tenho dois filhos maravilhosos e sempre pensei muito em dar experiências a eles, fazer com que pudessem participar da minha carreira, porque não é para sempre”, considerou Neto.

