Em virada espetacular, Criciúma goleia o Athletico-PR e sobe na tabela da Série B

O Criciúma conseguiu uma virada espetacular na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Athletico-PR por 4 a 2, de virada, em casa, nesta segunda-feira (11). Com este grande resultado, o Tigre dá um salto na tabela de classificação. O time catarinense, agora, sobe para o sexto lugar, com 32 pontos. Já o Athletico, por sua vez, permanece na nona posição, com 29 pontos.

O jogo

O primeiro tempo no Estádio Heriberto Hülse, de fato, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. O Athletico-PR começou melhor e abriu 2 a 0 com gols de Mendoza e Kauã Moraes. O time visitante, com isso, parecia ter o controle total da partida. Contudo, um gol de Rodrigo, já nos acréscimos, recolocou o Criciúma no jogo antes do intervalo.

Na segunda etapa, a reação do time da casa foi simplesmente impressionante. Logo aos nove minutos de jogo, o atacante Nicolas empatou a partida em uma cobrança de pênalti. A virada, então, veio aos 20 minutos, com um belo gol do volante Matheus Trindade. A equipe catarinense, assim, tomou a frente do placar pela primeira vez.

Com a vantagem no marcador, o Criciúma não diminuiu o seu ritmo. O zagueiro Rodrigo, aos 36 minutos, marcou o seu segundo gol na partida e o quarto do time. A vitória, daquele momento em diante, foi sacramentada. O Athletico, nos acréscimos, ainda teve um gol anulado pelo VAR por falta de ataque.

O resultado, enfim, representa uma enorme injeção de ânimo para a equipe do Criciúma. A grande vitória de virada em casa recoloca o time na briga pelo G4. Para o Athletico-PR, no entanto, a derrota desta forma é um golpe muito duro. A equipe, em resumo, perde a chance de subir na tabela de classificação.

Jogos da 21ª rodada da Série B

Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG 0x1 Remo

Goiás 2×1 Operário

Volta Redonda 0x0 Novorizontino

Domingo (10)

Avaí 2 x 0 Cuiabá

Atlético-GO 2 x 0 Botafogo-SP

Segunda (11)

Criciúma 4 x 2 Athletico

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.