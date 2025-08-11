Sorteio das quartas da Copa do Brasil nesta terça: onde assistir

Sorteio livre, com pote único, pode gerar grandes clássicos entre os oito times classificados para a próxima fase - (crédito: Foto: Staff Images / CBF)

A Copa do Brasil conhecerá seus próximos confrontos nesta terça-feira (12). A CBF realiza o sorteio que define os duelos das quartas de final, a partir das 11h30. O evento, que acontece na sede da entidade, no Rio, definirá todo o chaveamento. Com um pote único, aliás, qualquer clássico pode acontecer já nesta fase da competição. A expectativa, portanto, é muito grande para a definição.

O sorteio, de fato, não terá qualquer tipo de direcionamento ou restrição. Todos os oito clubes classificados para esta fase estarão em um mesmo pote. Dessa forma, qualquer um dos times pode enfrentar qualquer um dos outros sete. A ordem dos mandos de campo, inclusive, também será definida por um sorteio separado logo em seguida.

A lista de classificados para as quartas, contudo, tem ausências de muito peso. Clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, foram eliminados nas oitavas. Os times que seguem vivos na disputa são: Botafogo, Atlético-MG e Bahia. Athletico-PR, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro completam a relação de classificados.

Após a definição dos confrontos de amanhã, os times terão um bom tempo de preparação. Os jogos de ida e volta das quartas de final da competição já têm datas-base. As partidas acontecerão nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. O torcedor, enfim, poderá acompanhar o sorteio ao vivo através do site da CBF e do SporTV.

