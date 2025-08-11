Santos renova o contrato de Tomás Rincón

Volante venezuelano possui contrato até dezembro do ano que vem - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC.)

O Santos chegou a um acordo para a extensão do contrato do volante Tomás Rincón. O jogador de 37 anos assinou um novo vínculo com o Peixe até o final de 2026. O antigo acordo do jogador com o clube se encerrava no próximo sábado (16).

Neste novo contrato, Rincón terá uma progressão salarial. Isso acontece por conta de um acordo feito anteriormente para diminuir os vencimentos que ficaram pendentes com o venezuelano na época da Série B.

Rincón, um dos grandes destaques da campanha do acesso do Santos no ano passado, vem sendo titular desde a chegada de Cléber Xavier. Nesta temporada, o venezuelano atuou em 24 partidas, começando entre os onze iniciais em 17 oportunidades.

