Corinthians joga mal e perde para o Juventude no Jaconi

Na estreia de Thiago Carpini, o Juventude fez o dever de casa e voltou a respirar no Brasileirão. Afinal, o Alviverde venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada. No geral, o time Jaconero se defendeu bem e conseguiu anular as ações do Timão, e chegou a abrir dois gols de vantagem com Gabriel Taliari e Matheus Babi. Na reta final, contudo, Matheuzinho descontou.
Com a vitória, o Juventude se afastou do lanterna Sport e chegou aos 14 pontos, mas ainda segue em situação delicada, com 14 pontos em 19º lugar. Já o Corinthians, por sua vez, mantém o drama e segue com 22 pontos, em 13º. O time gaúcho volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, enquanto o Timão recebe o Bahia, no mesmo dia, às 21h, pela 20ª rodada.
Corinthians domina a posse, mas não leva perigo
Sem vencer há quatro jogos, Juventude e Corinthians buscavam a reabilitação no Brasileirão. O Timão começou o jogo controlando a posse de bola, mas demonstrava muita dificuldade no último terço do campo. Assim, o time comandado por Dorival Júnior não conseguiu criar jogadas de perigo contra a meta defendida pelo goleiro Ruan Carneiro.
Por outro lado, o Juventude se defendeu muito bem e conseguiu neutralizar as jogadas do Corinthians. Além disso, o time gaúcho levou bem mais perigo quando avançou o campo. Afinal, criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Dessa forma, saiu na frente do placar aos 26 minutos, com gol de Gabriel Taliari.
Experiência de Nenê faz a diferença
Em meio ao frio de Caxias do Sul, Juventude e Corinthians protagonizaram uma etapa final morna e de poucas emoções. Assim como no primeiro tempo, o Timão controlou da posse de bola, mas não conseguia transformar o volume em oportunidades claras. Dessa forma, o panorama da primeira etapa não mudou.
Contudo, o jogo ganhou emoção nos minutos finais. Thiago Carpini colocou Nenê e Matheus Babi aos 33 minutos. No primeiro lance da dupla, Nenê fez boa jogada individual e deu assistência para Matheus Babi ampliar: 2 a 0. A partida esquentou, e teve até expulsão de Ángel Romero por agressão contra Giraldo. Nos minutos finais, Matheuzinho descontou de falta, aos 44, mas não foi o suficiente.
JUVENTUDE 2 x 1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Data: 11/08/2025
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Gols: Gabriel Taliari, 26’/1ºT (1-0); Matheus Babi, 35’/2ºT (2-0); Matheuzinho, 44’/2ºT (2-1)
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo, 18’/2ºT), Luis Mandaca (Alan Ruschel, 48’/2ºT) e Jadson; Gabriel Taliari (Matheus Babi, 33’/2ºT), Gilberto (Ênio, 0’/2ºT) e Gabriel Verón (Nenê, 33’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gui Negão, 45’/2ºT), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 17’/2ºT); Breno Bidon, Raniele (Charles, 31’/2ºT), José Martínez (Dieguinho, 17’/2ºT) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Ángel Romero, 31’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Cipriano, Gabriel Taliari, Jadson, Gilberto, Giraldo, Ênio (JUV); Matheus Bidu, José Martínez, Angileri, Breno Bidon (COR)
Cartão vermelho: Ángel Romero (COR)
