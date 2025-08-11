InícioEsportes
Palmeiras acerta detalhes para fechar contratação de Carlos Miguel

Carlos Miguel deve assinar com o Palmeiras por cinco temporadas

Carlos Miguel deve assinar com o Palmeiras por cinco temporadas - (crédito: Foto: George Wood/Getty Images)
Carlos Miguel deve assinar com o Palmeiras por cinco temporadas - (crédito: Foto: George Wood/Getty Images)

O Palmeiras conseguiu destravar a negociação e se aproximou de acerto com o goleiro Carlos Miguel. Nesta segunda-feira (11), o clube teve uma reunião com o arqueiro de 27 anos, em que conseguiu resolver as diferenças com o jogador e a contratação deve ser realizada até o final de semana. O atleta é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar o contrato.

O negócio estava encaminhado até o último final de semana. Porem, ficou travado após o seu vazamento, que causou desconforto e desacordo na hora de fechar a proposta. Entretanto, a conversa desta segunda conseguiu resolver os pontos discordantes entre ambas as partes e o goleiro deve assinar com o Verdão por cinco temporadas.

O Palmeiras irá desembolsar 4 milhões de euros, cerca de R$ 25,3 milhões, para concretizar o negócio. O contrato também inclui bônus por metas a serem atingidas pelo jogador. O Nottingham Forest já deu sinal positivo para a transferência. O goleiro, que atuou apenas em três partidas desde a chegada na Inglaterra, possui contrato com os ingleses até julho de 2028, mas já avaliava um retorno ao futebol brasileiro.

