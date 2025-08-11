Zagueiro ex-Flamengo é adquirido por clube da Arábia Saudita

O zagueiro brasileiro Samir, com passagem no Brasil mais notória pelo Flamengo, vai deixar o futebol do continente americano. Isso porque o próximo destino do defensor será a Arábia Saudita.

De acordo com informação da Central do Arabão, veículo especializado em informações do futebol no país do Oriente Médio, o Al-Najma (segunda divisão árabe) acertou a compra dos direitos econômicos do atleta de 30 anos de idade junto ao Tigres, do México.

Apesar da vinculação com os Felinos, o zagueiro com vivência também no futebol europeu, em países como Itália (Hellas Verona e Udinese) e Inglaterra (Watford), estava atuando em outra equipe do México, por empréstimo. Mais específicamente, o Mazatlán. Em razão desse acordo paralelo, a representação da Arábia Saudita precisou exercer o valor da cláusula de “repescagem” junto ao Mazatlán para a devida formalização do negócio. Valor esse que, mesmo nos bastidores, é mantido em caráter de absoluto sigilo.

Cria das categorias de base do Fluminense, Samir não chegou a atuar no time principal do Tricolor das Laranjeiras. Antes disso, ele passou por Audax Rio e Flamengo, local onde ele se profissionalizou em 2013. Em três temporadas, foram 86 jogos com três gols, uma assistência e os títulos da Copa do Brasil (2013) e do Campeonato Carioca, em 2014, antes de rumar para o exterior.

