Matheuzinho lamenta falta de concentração do Corinthians

Matheuzinho fez um belo gol de falta, mas não evitou a derrota do Corinthians para o Juventude - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians ganhou uma injeção de ânimo para a sequência da temporada. Mas isso não se refletiu dentro de campo diante do Juventude. Apesar de embalado pela classificação, o Timão teve uma atuação apática. Dessa forma, perdeu para o time gaúcho por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi. Autor do gol do time paulista, Matheuzinho lamentou a falta de concentração da equipe.

“Conversamos durante a semana. Depois da vitória na Copa do Brasil, sabíamos que tinha uma grande chance de relaxar e conversamos para que isso não acontecesse. Infelizmente, aconteceu. É algo que não pode acontecer. Mesmo sendo uma competição longa, qualquer ponto perdido pode fazer diferença lá na frente. Faltou muita coisa hoje”, disse.

O Corinthians controlou a posse de bola durante todo o jogo, mas não conseguiu ser efetivo no último terço do campo. Assim, criou poucas chances. Nenhuma clara. O Juventude, por outro lado, se defendeu bem e atacou os espaços. Letal, fez 2 a 0. Aos 44 minutos, Matheuzinho descontou com belo gol de falta, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Com a vitória, o Juventude se afastou do lanterna Sport e chegou aos 14 pontos, mas ainda segue em situação delicada, com 14 pontos em 19º lugar. Já o Corinthians, por sua vez, mantém o drama, completou cinco jogos sem vencer e segue com 22 pontos, em 13º. O time gaúcho volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, enquanto o Timão recebe o Bahia, no mesmo dia, às 21h, pela 20ª rodada.

