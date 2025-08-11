CRB x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

A 21ª rodada da Série B apresenta um confronto entre equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela. Nesta terça-feira (12), o CRB recebe o Athletic às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O time da casa vem de uma eliminação na Copa do Brasil e vive um momento de oscilação. Enquanto isso, o visitante chega embalado por uma longa sequência invicta.

O duelo é importante para as duas equipes se posicionarem no início do segundo turno. Uma vitória para qualquer lado garante uma posição mais confortável, distanciando-se da zona de rebaixamento e permitindo sonhar com o bloco de cima. O CRB, aliás, aposta no histórico para vencer, já que tem 100% de aproveitamento nos confrontos diretos contra o rival.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o CRB

O CRB chega para a partida pressionado e precisando de uma vitória para amenizar a crise. A equipe alagoana vive um momento de oscilação no campeonato. Além disso, vem de uma eliminação recente na Copa do Brasil, o que aumenta a necessidade de uma boa resposta diante de sua torcida para recuperar a confiança.

Para este confronto, o técnico Eduardo Barroca tem uma dúvida importante no sistema defensivo. O zagueiro Henri sofreu uma pancada no último jogo, contra o Cruzeiro, e não tem presença garantida. Caso ele não possa atuar, a tendência é que Luis Segovia assuma a vaga na equipe titular.

Como chega o Athletic

O Athletic chega a Maceió em um momento completamente oposto ao do rival e com a confiança em alta. A equipe mineira está embalada por uma excelente sequência invicta de seis partidas na Série B. Com isso, o time busca aproveitar a boa fase para conquistar um resultado positivo fora de casa e se firmar na parte de cima da tabela.

O técnico Rui Duarte tem apenas um desfalque certo para este jogo. O lateral Douglas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o CRB. A boa notícia é que o substituto já está definido: Wesley Gasolina deve ganhar a oportunidade e assumir a vaga na equipe titular.

CRB X ATHLETIC

Campeonato Brasileiro Série B – 21ª rodada

Data e horário: 12/8/2025 (terça-feira), às 19h30

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri (Segovia), Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca

ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton, Alason Carioca e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

