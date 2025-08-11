Lei do ex aparece e Vila vence o Paysandu na Curuzu

O Vila Nova exorcizou os males depois da traumática goleada na final da Copa Verde e voltou a vencer em Belém. Na noite desta segunda-feira (11), o Tigrão bateu o Paysandu por 1 a 0, em plena Curuzu, com gol de João Vieira, ex-jogador bicolor, pela 21ª rodada da Série B. A vitória marcou a estreia de Paulo Turra no comando colorado e encerrou uma sequência de oito jogos invictos do Paysandu, sendo a primeira derrota de Claudinei Oliveira no time paraense.

Com o resultado, o Vila se aproximou do G4, permanecendo na nona colocação, com 30 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, que abre o grupo do acesso. Já o Paysandu desperdiçou mais uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e segue na vice-lanterna, com 21 pontos.

A vitória fora de casa deve dar ânimo para o próximo duelo colorado na competição. No sábado (16), o Vila recebe o Goiás no OBA, realizando o maior clássico do estado. No dia seguinte, o Paysandu vai até o oeste catarinense, para encarar a Chapecoense.

Temporal se destaca no primeiro tempo

A forte chuva que caiu em Belém marcou a primeira etapa Um verdadeiro temporal caiu na Curuzu, o que dificultou o trabalho das duas equipes nos minutos iniciais. Tentando aproveitar do gramado encharcado, os dois ataques apostaram nos arremates de fora da área, mas sem sucesso.

A chuva diminuiu e o gramado da Curuzu conseguiu suportar bem o volume de água. O Paysandu conseguiu ficar mais com a bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades. Na principal chance, Garcez chegou a abrir o marcador, mas a arbitragem anotou impedimento de Leandro Vilela na jogada.

Lei do ex decide e Vila vence

A pressão bicolor seguiu no começo da segunda etapa. Porém, mais uma vez, não conseguia criar oportunidades. A principal delas veio do adversário. Após cobrança de escanteio, Vinícius Paiva errou no corte, jogou para trás e Halls teve que trabalhar para consertar a lambança.

O Vila conseguiu aparecer mais na partida com as mudanças feitas por Paulo Turra. André Luís, que tinha acabado de entrar, recebeu belo passe de Dodô, cruzou na área para João Vieira bater bonito na bola e aplicar a lei do ex na Curuzu. Em respeito ao seu antigo clube, o volante não comemorou o gol.

Atrás no marcador, o Paysandu sentiu muito o gol sofrido e não conseguiu chegar com perigo na meta de Halls. O Vila, por sua vez, até chegou a marcar mais uma vez, mas a arbitragem marcou falta na jogada. Entretanto, o lance não fez falta para os goianos, que venceram e superaram a goleada de 6 a 0 sofrida para o Papão na final da Copa Verde.

